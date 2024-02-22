Yunan adalarına vize uygulaması haftaya başlıyor. İşte istenen belgeler...

Geçtiğimiz yıl sonunda Atina'da gerçekleşen görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, Yunan adalarına seyahat edecek Türk turistler için yeni bir düzenleme hayata geçirildi.

Miçotakis, Türk ziyaretçilere yönelik olarak, Yunan adalarında kapıda bir haftalık vize uygulamasının başlayacağını duyurmuş ve bu karar AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Hangi adalar için kapıda vize alınabiliyor?

Yaklaşan haftadan itibaren, Türk turistler Sakız, Middili, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarını ziyaret etmek için kapıdan bir haftalık vize alabilecekler. Simi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güçlü turizm ve kültür bağlarını vurgulayarak, kapıda vize uygulamasının memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Özellikle Simi'nin Türk tekne sahipleri için popüler bir destinasyon olduğunu belirtti.

Rodos Otel Sahipleri Derneği Başkanı Giannis Papavasileiou, Türk ziyaretçi sayısında artış beklediklerini dile getirdi. Papavasileiou, bu durumun özellikle İsrailli turist eksikliğini telafi ederek yerel ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Hangi belgeler isteniyor?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 Euro ödeme yapmak gerekiyor.

Ayrıca, başvuru için 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak miktarda bakiye bulunduran 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve pasaportta KKTC vize damgasının bulunması gerekiyor.

Kaynak: PARA DURUMU