Mobilyacılardan talep: 'Kredi kartıyla alışverişlerde taksit sayısı artırılsın'

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yazılı bir açıklama yaparak, son yıllarda mobilya üretiminde ham madde ve işçilik gibi birçok kalemin maliyetinde artış yaşandığını vurguladı. Güleç, mali politikalara destek sağlamak ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek amacıyla geçen yılın sonuna kadar mobilya fiyatlarında bir artış yapılmadığını ve agresif fiyat artışlarından kaçınıldığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yaklaşık 50 bin mobilya imalatçısının doğrudan 250 bin kişiye istihdam sağladığına ve mobilya ihracatının 5,2 milyar dolar seviyesine çıktığına dikkat çeken Güleç, 2023'te iç piyasada satış adedi bazında yüzde 15'lik bir kayıp yaşandığını ve ihracatta da kısmi bir gerileme olduğunu bildirdi.

Taksit sayısını artırılması mobilya sektörünü rahatlatacak

Güleç, "İç piyasada satışlarımızın dengelenmesi, maliyetlerimizi yönetmede üreticimize ve mağazalarımıza büyük bir destek sunacaktır. Bu noktada kredi kartıyla taksit sayısının artırılması mobilya sektörümüzü rahatlatacak bir çözüm olarak durmaktadır." açıklamalarında bulundu.

MOSFED Başkanı Güleç, şunları kaydetti:

"Dayanıklı bir tüketim malı olan mobilyada satın alma kararı, kullanım şekli ve fiyat nedeniyle tüketici nezdinde kolay alınamamaktadır. Yüksek enflasyonun beraberinde getirdiği sıkıntılarla birlikte ' karar verme ve satın alma' süreci iyice yavaşlamıştır. Son aylarda iç piyasa mobilya satışları yüzde 15 gerilemiş durumdadır."

Mobilyada kredi kartıyla alışverişlerde 9 olan taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Güleç, "Ancak isteğimiz, sektör için ideal olarak gördüğümüz 18 taksit. Çünkü bir mobilya ortalama 10 yıllığına alınıyor. Günlük, aylık ya da yıllık tüketilmiyor."

Ahmet Güleç, taksit sayısının artırılması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a mektup gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: PARA DURUMU