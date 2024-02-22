Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: "Denizlerimizi artık Türkiye koruyacak"

Türkiye'nin denizlerini 10 yıl boyunca koruyacağını açıklayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 'İmzalanan tarihi anlaşma bölge ülkeleri için bir tehdit değil' şeklinde konuştu.

'BİZ DE DENİZLERİMİZİ KORUYACAK BİR DONANMAYA SAHİP OLACAĞIZ'

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, Türk kardeşlerinin bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerini koruyacaklarını belirtti. Mahmud, "10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" dedi.

'DENİZ KAYNAKLARININ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Mahmud, anlaşmanın, terörizmle mücadele, dış tehditlerle baş etme, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele gibi konularda işbirliklerini içerdiğini açıkladı. İki ülke arasında ortak bir deniz kuvveti oluşturulacağını belirten Mahmud, bu kuvvetlerin Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerinin verdiği destekten farklı olduğunu vurguladı. Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, 8 Şubat tarihinde gerçekleşmişti.

Kaynak: KARAR