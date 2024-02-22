Başkan Yıldırım Sezer: “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Seka Doğanspor Lokali ve Gölcük Kırıkkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde hemşehrileri ile selamlaşarak, sohbet etti. MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar’ın da katıldığı söyleşilerde başkan Sezer, hemşehrilerinden yerel seçimler için destek istedi.

ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK

Gölcüklülere ilçeye kazandırılan ve yapılması planlanan spor yatırımlarından bahseden Başkan Sezer, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcular yetiştirmek için spor alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi. İlçeye çok sayıda futbol sahası, spor tesisi kazandırdıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kulüplere de önemli destekler verdiklerini belirtti.

YENİ TESİSLER KAZANDIRACAĞIZ

Sezer, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, Gölcük’ün adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize her yıl destek vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar çok sayıda spor tesisini ilçemize kazandırdık. Yeni dönemde de Yasakdüzü’nde yaptığımız spor tesisini hizmete açacağız. İnşallah Yazlık Futbol Sahası’nı da ilçemize kazandıracağız” dedi.