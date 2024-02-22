Başkan Söğüt: “Projelerin merkezinde gençlerimiz var”

EN BÜYÜK DESTEK GENÇLERDEN

Yarımca sahilinde bulunan Şehit Nazım Ateş Parkı içerisinde hayata geçirilen Genç Nazende’de gerçekleştirilen buluşmaya gençler de yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül’ün dışında ilk kez oy kullanacak gençler de buluşmaya katıldı. Sohbet ortamındaki buluşmada konuşan Başkan Söğüt, “Gençlerle bir arada olmak, sohbet etmek bizlerin enerjisine enerji katıyor. Biliyorum ki Körfez’de Cumhur İttifakı’na yine en büyük destek gençlerimizden gelecek.

ADIMLARIMIZI SİZLER İÇİN ATTIK

Bu dönem içerisinde yaptığımız önemli hizmetlerden birisi Genç Nazende’ydi. Sizlere özel bir proje. Kitap kafe konseptinde. Bugün de sizlerle buradayız. Gençler için ne yapsak az. Hep söylüyorum; Bir ülkenin en önemli sermayesi iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun bilinciyle bugüne kadar adımlarımızı attık.