CHP’nin İzmit ve Körfez İlçe Örgütü sınıfta kaldı!

Kocaeli’de de belediye başkan adayı belirlemede ve meclis üyesi listesi oluşturmada yine sıkıntılar yaşandı. Gebze’de belediye başkan adayı bile göstermediler, TİP’in Gebze adayı Erkan Baş’ı destekleyecekler.

HÜRRİYET’E HAKSIZLIK

AKP’nin 15 yıllık saltanatını yıkarak İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’e büyük haksızlık yapıldı. Hürriyet, zaman zaman örgüt ile bazı konularda anlaşmazlık içine girse dahi, Hürriyet’e bu yapılanları hoş karşılamak mümkün değil. Hürriyet’i İzmit Belediye Başkan adayı göstermemek için il yönetimi ve milletvekilleri ellerinden geleni yaptı…

Hürriyet, ‘madem öyle, ön seçim yapalım, üyelere soralım’ dedi. Üyeler bazında ön seçim yapıldı… Hürriyet, partililerin oyuyla ezici bir çoğunlukla sandıktan başkan adayı çıktı.

“HÜRRİYET’İ SİZİ YETİRMEYİZ” DEDİLER

Sandıkta ÖRGÜTE en büyük dersi ÜYELER verdi…

Üyeler, il yönetimine ve milletvekillerine ‘FATMA KAPLAN HÜRRİYET’İ SİZE YEDİRMEYİZ’ dedi…

Ön seçimden büyük bir zaferle çıkan Hürriyet’in eli güçlenmişti…

Tam da CHP’de sular duruldu derken, o da ne meclis üyesi listesinde sorun çıktı…

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Fatma Kaplan Hürriyet arasında meclis üyesi liste krizi yaşandı…

Bu krizin ne olduğu önemli değil, önemli olan krizin boyutu…

İSTİFA RESTİNİ ÇEKTİ…

Ön seçimden büyük bir zaferle çıkan Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis üyesi listesi oluşturmada kendisine daha fazla yetki verilebilirdi. Ama öyle olmadı, CHP İzmit İlçe Başkanlığı, gücün kendisinde olmasını istedi. Aslında Gökhan Ercan’ın Hürriyet ile uyum içinde olacağı sanılıyordu, ama öyle olmadı… Sonuç ne oldu, ‘yeter artık deyip, istifa restini çeken’ Hürriyet istediğini aldı.

RAKİPLER VE ÖRGÜTLER…

CHP’de şu görüldü ki, bu seçimde Hürriyet’e ne il örgütünden, ne de ilçe örgütünden yeterli destek gelmeyecek. Hürriyet, seçilirse halktan aldığı güçle seçilecek. Futbolda bir tabir vardır, “rakibimizi de yendik, hakemi de yendik’… Hürriyet seçimi kazanırsa, “Hem rakiplerini, hem de örgütü yenecek”…

KÖRFEZ’DE DE KRİZ YAŞANDI

CHP İzmit’teki duruma benzer bir durum da Körfez’de yaşandı…

Bilindiği gibi Körfez’de de ön seçim yapılmış, ön seçimi Tayfun Balıkçı kazanmıştı… Körfez’de de meclis üyesi listesi krizi yaşandı. CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, ayak diredi. Listenin büyük bir çoğunluğunu kendileri dizayn etmeye çalıştı. Tayfun Balıkçı ve ekibi de buna tepki gösterdi. CHP Körfez İlçe Örgütü ile Tayfun Balıkçı arasında ipler kopma noktasına geldi… Sorun çözüldü, ama ikili grup arasında buz dağı oluştu…

BOZKURT USLU’NUN TEPKİSİ

CHP Körfez’de yaşanan durum, yılların partilisi Bozkurt Uslu’nun tepkisine neden oldu. Kontenjandan aday gösterilen Bozkurt Uslu, gelişmelere tepki göstererek, kontenjandan istifa etti… Uslu’nun o listede olması çok ama çok önemliydi. Hatırlanacağı gibi Bozkurt Uslu, ön seçimde üçüncü olmuştu. Mart 2019’daki seçimlerde CHP’nin adayı gösterilmiş, ama CHP sonrasında Körfez’de İYİ Parti’nin adayını destekleme kararı almıştı. Bozkurt Uslu, CHP için çok önemli bir isim. Mutlaka kazanılması lazım.

KIRGINLIKLAR YAŞANDI

Sonuç olarak CHP İzmit İlçe Örgütü ve CHP Körfez İlçe Örgütü, meclis üyeliği listesinde iplerin kendisinde olmasını istedi…

Ön seçimden aday olarak çıkan Fatma Kaplan Hürriyet ve Tayfun Balıkçı, pasivize edilmeye çalışıldı.

Gelinen noktada CHP İzmit İlçe Örgütü, Fatma Kaplan Hürriyet’e öfkeli, Tayfun Balıkçı da CHP Körfez İlçe Örgütü’ne öfkeli.

Ön seçim sonrası hem İzmit’te, hem de Körfez’de büyük bir umut oluşmuştu…

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün tavrı ve CHP Körfez İlçe Örgütü’nün tavrı, CHP açısından bir çuval inciri berbat etti diye düşünüyorum.