Kocaeli Gölcük Atatürk Mahallesi Ömer Çavuş Sokakta ikamet eden emekli deniz astsubay, 2 çocuk babası Sami Altaş(73), kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Altaş’ın vefatı sevenlerini derinden üzdü. Çevresinin sevilen isimlerinden olan deniz astsubayı Altaş bugün; Gölcük Yüzbaşılar Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek
- Asayiş
Sami Altaş hayatını kaybetti
Gölcük’te ikamet eden emekli deniz astsubayı Sami Altaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Altaş bugün öğle namazı sonrası toprağa verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.