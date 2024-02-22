“Son birkaç maçta iyi oynamadım”

“ YENİ HOCA İLE PERFORMANSIMIZ ARTACAK”

Candeias şu şekilde konuştu: “Zor maçlar oynadık. Bu ligin zor bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkesin, herkesi yenebildiği bir lig burası. Eyüp maçından sonra bir performans düşüklüğü oldu. Bireysel anlamda ben de performans düşüklüğü yaşadım. Son birkaç maçta iyi performans gösteremedim. Şimdi hoca değişikliğine gidildi. Yeni hocamızla beraber performansımızın artacağını, iyiye gideceğini düşünüyorum. Hedefimize ulaşmamız konusunda büyük bir yardımı olacaktır.

“KONUMUMUZ KÖTÜ DEĞİL”

Şu an ligdeki konumumuz kötü değil. Arkamızdan gelen diğer takımlardan büyük bir baskı var. Ama biz kalitemizi ve hedefimizin ne olduğunu biliyoruz. Bunun için çalışacağız. Bu tip şeyler futbolda olan şeyler, başımıza gelebiliyor ama en önemli şey, bizim birlikte kalıp bu kötü olam gidişatı değiştirmek.”

“AMARAL ÇOK ÇALIŞIYOR”

Candeias, Ertuğrul Sağlam’ın Amaral’ı oynatmaması hakkında şu sözleri ifade etti: “ Karar verici merci her zaman hocadır. Amaral kaliteli ve profesyonel bir oyuncu. İyi bir kişiliğe sahip aynı zamanda. Fakat hocanın aldığı kararlar hakkında bir şey diyemem. Çok çalışıyor Amaral ve bu durumu değiştireceğine ben inanıyorum. Tam bir profesyonel, çok çalışıyor kendisi.”

“DÜZELTECEĞİZ”

Önümüzdeki iki maçın zor olacağını düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi bu ligde herkes, herkesi yenebilir. Şu an yeni bir döneme girdik. Yeni bir hocamız var, yeni fikirleri var. Bunlarla birlikte çalışıp hedefimizi yakalamak istiyoruz. Tabii ki taraftarlarımız, bizi desteklemek isteyenler üzüldü bu süreçte. Çalışacağız bu durumu düzeltmek için, düzelteceğiz.

“YARIŞIN İÇİNDEYİZ”

Sezon sonunda da kalitemizi ve birlikteliğimizi gösterip hedefe ulaşmak istiyoruz. 3 haftadır iyi sonuçlar alamadık. Üzdük onları… Ama hala Süper Lig mücadelesi içinde, yarışın içindeyiz. Bizim için en önemlisi bu. Onlar bizlerle beraber olsunlar ve sezon sonunda durumu tekrar değerlendirelim.

“BU LİG, SÜPER LİG’DEN DAHA ZOR”

Bu lig, Süper Lig’den daha zorlu diyebilirim. Çünkü bu ligde, Süper Lig’e çıkmak isteyen birçok takım var. Şu anda şunu söylemek istiyorum, 11 tane final maçımız kaldı. Bunu başaracağımıza inanıyorum, takımımızın kalitesini biliyorum. Şimdi de artık konuşmayı bırakıp çalışma vakti. Buna inanıyorum, puanları toplayıp hedefimize ulaşacağız.