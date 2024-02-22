Hürriyet’ten bir müjde de şirket işçilerine

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinde çalışan 108 kadrolu işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde şirket işçilerine de müjde verdi. Başkan Hürriyet ve Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İzmit Belediye Meydanı’nda imzaları attı.

“GÜZEL BİR İYİLEŞTİRME YAPACAĞIZ”

Hürriyet, yoğun katılımın olduğu imza törenindeki konuşmasının sonunda, “Şirket çalışanlarımızın sayısı çok daha yüksek. Geçen haftadan beri şirket çalışanlarımız için çalışıyoruz. Bu enflasyonun karşısında biliyoruz ki işçimiz eziliyor. O yüzden sözümüz olmasa da boynumuzun borcudur. Onların da maaşlarını iyileştireceğiz. Önümüzdeki hafta şirket çalışanlarına güzel bir iyileştirme yapacağız.

“İŞÇİMİ NE BÜYÜKŞEHİRE NE BAŞKASINA EZDİRİRİM”

30 katrilyonluk Büyükşehir ile bizi yarıştırıyorlar ya hiç merak etmeyin altında kalmayız. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ben işçimizi ne büyükşehire ne de başkasına ezdiririm. Bana düşen ne varsa bu kentin ablası olarak yapmaya hazırız. Allah da bize yardım eder. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanarak şirket işçilerini de mutlu etti.