22 Şub 2024 - 14:08- Gündem G:

NECDET SÜRGİT İÇİN MEVLİT OKUTULACAK!

Kocaelispor tribünlerinin sevilen ismi ‘Kriz Necdet’ olarak bilinen Necdet Sürgit'in 40'ıdır. Fevziye Camii'nde mevlit okutulacaktır.

Hakan Yağcıoğlu
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NECDET SÜRGİT İÇİN MEVLİT OKUTULACAK! mask
NECDET SÜRGİT İÇİN MEVLİT OKUTULACAK!
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SAVAŞ KİBAR'IN KAYİNÇOSU, KOMŞU ÇOCUĞUMUZ RAHMETLİ NECDET SÜRGİT'İN (KRİZ NEJDET) 40'IDIR... BU AKŞAM İLE YATSI ARASI FEVZİYE'DE MEVLİT OKUTULACAKTIR... KOCAELİSPORLULARA DUYURULUR...

SAVAŞ KİBAR'A MEVLİT İÇİN İZİN ÇIKMADI

22 Şub 2024 - 14:08 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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