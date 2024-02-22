NECDET SÜRGİT İÇİN MEVLİT OKUTULACAK!

SAVAŞ KİBAR'IN KAYİNÇOSU, KOMŞU ÇOCUĞUMUZ RAHMETLİ NECDET SÜRGİT'İN (KRİZ NEJDET) 40'IDIR... BU AKŞAM İLE YATSI ARASI FEVZİYE'DE MEVLİT OKUTULACAKTIR... KOCAELİSPORLULARA DUYURULUR...
SAVAŞ KİBAR'A MEVLİT İÇİN İZİN ÇIKMADI
Kocaelispor tribünlerinin sevilen ismi ‘Kriz Necdet’ olarak bilinen Necdet Sürgit'in 40'ıdır. Fevziye Camii'nde mevlit okutulacaktır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.