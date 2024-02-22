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İktidardan Azeri içkisine onay!

Alkollü içkilere vergi üzerine vergi bindiren, 22.00’den sonra da satışını yasaklayan iktidar, içki ithaline 273 oyla onay verdi. Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

İktidardan Azeri içkisine onay! mask

Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek. Bu konudaki anlaşma TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Anlaşmaya 273 kabul oyu verildi. Azeri şarap ve içkilerine yüzde 100 vergi muafiyeti tanınacak.

10 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

İki ülke arasında bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı. 10 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmaya göre, Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut, ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak. Türkiye ise bu ülkeye bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın gerekçesinde bu ülkeden alınacak ürünler dut, ayva diye sıralanmış, içki ve şarap yok. Ek cetvelleri inceleyince ortaya çıktı. Muhafazakar iktidar herhalde 22 yıl sonra içki ithalatından utanıp, gizlemeye çalışıyor. Geçmişte de saman ithal edip gizlemişlerdi" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ

# chp, türkiye, Ticaret

22 Şub 2024 - 14:16 - Gündem

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