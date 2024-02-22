Kocaeli'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu

KOCAELİ'DE ARTTI

Kocaeli'de 2023 yılında 14 bin 976 çift evlendi,4 bin 767 çift ise boşandı.

EVLENME YAŞI

Kocaeli'de evlenme yaşında 2023 yılında erkek 28,5 ile sabit kalırken kadın 0,1 artarak 26 oldu.

KABA EVLENME VE BOŞANMA HIZI

İllere göre kaba evlenme hızına bakıldığında 2023 yılında Kocaeli'de bu hız 0,37 oranında artarak 7,16 oldu. 2023 yılında Boşanma hızı ise 2,28 oranında hesaplandı.

Erkek ve kadının uyruğuna göre evlenmeler