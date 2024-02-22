Kocaeli'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu

KOCAELİ'DE ARTTI
Kocaeli'de 2023 yılında 14 bin 976 çift evlendi,4 bin 767 çift ise boşandı.
EVLENME YAŞI
Kocaeli'de evlenme yaşında 2023 yılında erkek 28,5 ile sabit kalırken kadın 0,1 artarak 26 oldu.
KABA EVLENME VE BOŞANMA HIZI
İllere göre kaba evlenme hızına bakıldığında 2023 yılında Kocaeli'de bu hız 0,37 oranında artarak 7,16 oldu. 2023 yılında Boşanma hızı ise 2,28 oranında hesaplandı.
Erkek ve kadının uyruğuna göre evlenmeler
|Erkek ve kadının uyruğuna göre evlenmeler, 2023
|Marriages by citizenship of male and female, 2023
|Erkeğin uyruğu
|Sayı
|Kadının uyruğu
|Sayı
|Toplam-Total
|565 435
|Toplam-Total
|565 435
|Türkiye-Türkiye
|559 090
|Türkiye-Türkiye
|534 406
|Almanya-Germany
|1 387
|Özbekistan-Uzbekistan
|3 716
|Suriye-Syria
|1 219
|Suriye-Syria
|3 519
|Avusturya-Austria
|326
|Azerbaycan-Azerbaijan
|2 818
|Afganistan-Afghanistan
|316
|Rusya-Russia
|2 339
|Azerbaycan-Azerbaijan
|254
|Almanya-Germany
|2 243
|İran-Iran
|222
|Fas-Morocco
|2 128
|Amerika Birleşik Devletleri-United States
|194
|Türkmenistan-Turkmenistan
|1 817
|Irak-Iraq
|178
|Kırgızistan-Kyrgyz Republic
|1 149
|Bulgaristan-Bulgaria
|159
|Ukrayna-Ukraine
|1 079
|Birleşik Krallık-United Kingdom
|156
|İran-Iran
|1 025
|Mısır-Egypt
|108
|Kazakistan-Kazakhstan
|806
|Türkmenistan-Turkmenistan
|104
|Cezayir-Algeria
|735
|Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
|Endonezya-Indonesia
|583
|Turkish Republic of Northern Cyprus
|95
|Irak-Iraq
|523
|Hollanda-Netherlands
|86
|Gürcistan-Georgia
|491
|Fransa-France
|86
|Bulgaristan-Bulgaria
|483
|Rusya-Russia
|82
|Avusturya-Austria
|445
|İtalya-Italy
|68
|Birleşik Krallık-United Kingdom
|382
|Güney Kore-South Korea
|68
|Afganistan-Afghanistan
|275
|Ürdün-Jordan
|66
|Belarus-Belarus
|261
|Yunanistan-Greece
|54
|Moldova-Moldova
|226
|Pakistan-Pakistan
|53
|Tunus-Tunisia
|200
|Filistin-Palestine
|49
|Polonya-Poland
|190
|Çin Halk Cumhuriyeti-China
|47
|Filipinler-Philippines
|190
|İsveç-Sweden
|47
|Tayland-Thailand
|181
|Kanada-Canada
|43
|Amerika Birleşik Devletleri-United States
|177
|Özbekistan-Uzbekistan
|38
|Romanya-Romania
|174
|Lübnan-Lebanon
|35
|Tacikistan-Tajikistan
|158
|Nijerya-Nigeria
|33
|Mısır-Egypt
|129
|Norveç-Norway
|31
|Hollanda-Netherlands
|128
|Hindistan-India
|31
|Yunanistan-Greece
|109
|Yemen-Yemen
|31
|Fransa-France
|106
|Romanya-Romania
|30
|Japonya-Japan
|94
|Belçika-Belgium
|29
|Filistin-Palestine
|90
|Avustralya-Australia
|28
|Çin Halk Cumhuriyeti-China
|79
|Polonya-Poland
|25
|Ürdün-Jordan
|78
|Fas-Morocco
|22
|Lübnan-Lebanon
|74
|Gürcistan-Georgia
|21
|Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
|İsviçre-Switzerland
|20
|Turkish Republic of Northern Cyprus
|67
|Cezayir-Algeria
|19
|İsveç-Sweden
|65
|Sırbistan-Serbia
|18
|İtalya-Italy
|62
|Kırgızistan-Kyrgyz Republic
|17
|Kuzey Makedonya-North Macedonia
|56
|Danimarka-Denmark
|16
|Arnavutluk-Albania
|56
|Kuzey Makedonya-North Macedonia
|15
|Macaristan-Hungary
|56
|Kazakistan-Kazakhstan
|15
|Finlandiya-Finland
|55
|Arnavutluk-Albania
|14
|Meksika-Mexico
|54
|İspanya-Spain
|14
|Brezilya-Brazil
|53
|Diğer-Other
|376
|Diğer-Other
|1 305
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.