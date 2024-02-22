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Kocaeli'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435 oldu.

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Kocaeli'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu mask

KOCAELİ'DE ARTTI

Kocaeli'de 2023 yılında 14 bin 976 çift evlendi,4 bin 767 çift ise boşandı.

EVLENME YAŞI

Kocaeli'de evlenme yaşında 2023 yılında erkek 28,5 ile sabit kalırken kadın 0,1 artarak 26 oldu.

KABA EVLENME VE BOŞANMA HIZI

İllere göre kaba evlenme hızına bakıldığında 2023 yılında Kocaeli'de bu hız 0,37 oranında artarak 7,16 oldu. 2023 yılında Boşanma hızı ise 2,28 oranında hesaplandı.

Erkek ve kadının uyruğuna göre evlenmeler

Erkek ve kadının uyruğuna göre evlenmeler, 2023 
Marriages by citizenship of male and female, 2023  
Erkeğin uyruğu Sayı Kadının uyruğuSayı
Toplam-Total 565 435 Toplam-Total 565 435
Türkiye-Türkiye 559 090 Türkiye-Türkiye 534 406
Almanya-Germany 1 387 Özbekistan-Uzbekistan 3 716
Suriye-Syria 1 219 Suriye-Syria 3 519
Avusturya-Austria  326 Azerbaycan-Azerbaijan 2 818
Afganistan-Afghanistan  316 Rusya-Russia 2 339
Azerbaycan-Azerbaijan  254 Almanya-Germany 2 243
İran-Iran  222 Fas-Morocco 2 128
Amerika Birleşik Devletleri-United States  194 Türkmenistan-Turkmenistan 1 817
Irak-Iraq  178 Kırgızistan-Kyrgyz Republic 1 149
Bulgaristan-Bulgaria  159 Ukrayna-Ukraine 1 079
Birleşik Krallık-United Kingdom  156 İran-Iran 1 025
Mısır-Egypt  108 Kazakistan-Kazakhstan  806
Türkmenistan-Turkmenistan  104 Cezayir-Algeria  735
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Endonezya-Indonesia  583
Turkish Republic of Northern Cyprus  95 Irak-Iraq  523
Hollanda-Netherlands  86 Gürcistan-Georgia   491
Fransa-France  86 Bulgaristan-Bulgaria  483
Rusya-Russia  82 Avusturya-Austria  445
İtalya-Italy  68 Birleşik Krallık-United Kingdom  382
Güney Kore-South Korea  68 Afganistan-Afghanistan  275
Ürdün-Jordan  66 Belarus-Belarus  261
Yunanistan-Greece  54 Moldova-Moldova  226
Pakistan-Pakistan  53 Tunus-Tunisia  200
Filistin-Palestine  49 Polonya-Poland  190
Çin Halk Cumhuriyeti-China  47 Filipinler-Philippines  190
İsveç-Sweden  47 Tayland-Thailand  181
Kanada-Canada  43 Amerika Birleşik Devletleri-United States  177
Özbekistan-Uzbekistan  38 Romanya-Romania  174
Lübnan-Lebanon  35 Tacikistan-Tajikistan  158
Nijerya-Nigeria  33 Mısır-Egypt  129
Norveç-Norway  31 Hollanda-Netherlands  128
Hindistan-India  31 Yunanistan-Greece  109
Yemen-Yemen  31 Fransa-France  106
Romanya-Romania  30 Japonya-Japan  94
Belçika-Belgium  29 Filistin-Palestine  90
Avustralya-Australia  28 Çin Halk Cumhuriyeti-China  79
Polonya-Poland  25 Ürdün-Jordan  78
Fas-Morocco  22 Lübnan-Lebanon  74
Gürcistan-Georgia   21  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İsviçre-Switzerland  20 Turkish Republic of Northern Cyprus  67
Cezayir-Algeria  19 İsveç-Sweden  65
Sırbistan-Serbia  18 İtalya-Italy  62
Kırgızistan-Kyrgyz Republic  17 Kuzey Makedonya-North Macedonia  56
Danimarka-Denmark  16 Arnavutluk-Albania   56
Kuzey Makedonya-North Macedonia  15 Macaristan-Hungary  56
Kazakistan-Kazakhstan  15 Finlandiya-Finland  55
Arnavutluk-Albania   14 Meksika-Mexico  54
İspanya-Spain  14 Brezilya-Brazil  53
Diğer-Other  376 Diğer-Other 1 305
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22 Şub 2024 - 14:38 - Gündem

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