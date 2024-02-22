Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, geçen yıl 310 gram 10 lira olan Ramazan pidesine, 340 gram 20 lira fiyat teklifi verdiklerini açıklamıştı. Bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’da gerçekleştirilen Şubat Ayı Yönetim Kurulu toplantısında teklif kabul edildi.
HER ALANA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELİYOR
KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Ramazan pidesi 340 gram 20 lira olarak açıklandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Durmuş, “Et fiyatları başta olmak üzere her şeyin kilosu devamlı on lira on lira artıyor bildiğiniz gibi. Elektrikten una kadar her alanda zam üstüne zam geliyor. Türkiye genelinde kilosu 60 TL’den satılan un Kocaeli’de 58.80 TL’den satılıyor. Biz de bu konuda ince eleyip sık dokuyarak bir karara vardık. Ramazan Pidesi’nin 340 gramını 20 TL, 680 gramını ise 40 TL olarak belirledik. Kocaeli halkı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sade Vatandaş - İktidarın miilletin önüne koyduğu BAŞI-BOŞ VE serseri piyasa ortmaında FIRINCILAR İLK HEDEFİNİZ, ekemeğin de 20 TL. olmasIdIr ! İLERİİİİİİİİİ !!!!!
Vatandas - Marketlerde satılan unlardan pide yapilabiliyorsa zincir marketlerde kiloso 30. 35 lira
Konyalı 42 - Konuyu nasıl ete bağlıyorsunuz. Neymiş et 10 lira 10 lira artıyormuş. Böyle bahane olur mu insan utanır biraz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.