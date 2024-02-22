22 Şub 2024 - 15:09- Ekonomi G:

Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Ramazan’ın başlamasına üç hafta gibi bir süre kalırken iftar sofrasının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatı 20 lira oldu.

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Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, geçen yıl 310 gram 10 lira olan Ramazan pidesine, 340 gram 20 lira fiyat teklifi verdiklerini açıklamıştı. Bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’da gerçekleştirilen Şubat Ayı Yönetim Kurulu toplantısında teklif kabul edildi.

Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

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KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Ramazan pidesi 340 gram 20 lira olarak açıklandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Durmuş, “Et fiyatları başta olmak üzere her şeyin kilosu devamlı on lira on lira artıyor bildiğiniz gibi. Elektrikten una kadar her alanda zam üstüne zam geliyor. Türkiye genelinde kilosu 60 TL’den satılan un Kocaeli’de 58.80 TL’den satılıyor. Biz de bu konuda ince eleyip sık dokuyarak bir karara vardık. Ramazan Pidesi’nin 340 gramını 20 TL, 680 gramını ise 40 TL olarak belirledik. Kocaeli halkı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

# ramazan pidesi, fiyat, Zam, türkiye

22 Şub 2024 - 15:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Sade Vatandaş - İktidarın miilletin önüne koyduğu BAŞI-BOŞ VE serseri piyasa ortmaında FIRINCILAR İLK HEDEFİNİZ, ekemeğin de 20 TL. olmasIdIr ! İLERİİİİİİİİİ !!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 16:29
02

Vatandas - Marketlerde satılan unlardan pide yapilabiliyorsa zincir marketlerde kiloso 30. 35 lira

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:49
01

Konyalı 42 - Konuyu nasıl ete bağlıyorsunuz. Neymiş et 10 lira 10 lira artıyormuş. Böyle bahane olur mu insan utanır biraz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:20
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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