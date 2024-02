Kocaeli’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, geçen yıl 310 gram 10 lira olan Ramazan pidesine, 340 gram 20 lira fiyat teklifi verdiklerini açıklamıştı. Bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’da gerçekleştirilen Şubat Ayı Yönetim Kurulu toplantısında teklif kabul edildi.

HER ALANA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELİYOR

KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Ramazan pidesi 340 gram 20 lira olarak açıklandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Durmuş, “Et fiyatları başta olmak üzere her şeyin kilosu devamlı on lira on lira artıyor bildiğiniz gibi. Elektrikten una kadar her alanda zam üstüne zam geliyor. Türkiye genelinde kilosu 60 TL’den satılan un Kocaeli’de 58.80 TL’den satılıyor. Biz de bu konuda ince eleyip sık dokuyarak bir karara vardık. Ramazan Pidesi’nin 340 gramını 20 TL, 680 gramını ise 40 TL olarak belirledik. Kocaeli halkı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.