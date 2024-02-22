Başkan Kocaman, “Emeğin başarıya dönüştüğü yerdir KARMEK”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ile birlikte Maşukiye KAR-MEK kursunu ziyaret ettiler.
ÜRÜNLERİ İNCELEDİ
Başkan Kocaman, Maşukiye KAR-MEK’re dikiş-nakış, resim, ahşap, el sanatları, seramik sınıflarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alırken, Kartepeli kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceledi.
KOCAMAN’DAN TEBRİK
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kadınlarımızın meslek sahibi olabilmeleri için KAR-MEK kursları çok önemli katkı vermektedir. İlçemiz genelinde kurulan KAR-MEK kurslarında kadınlarımız birçok branşta yeteneklerini keşfederken, hem meslek sahibi oluyorlar, hem de ekonomik gelir sağlıyorlar. Ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerin herbiri birbirinden güzel. Kartepeli kadınlarımızı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.