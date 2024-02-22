Başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Oğuzhan Keleş, yönetici Nurali Paşaoğlu ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Keleş, kentsel dönüşümle ilgili Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre sohbet etti.
22 Şub 2024 - 15:17- Gündem Güncelleme:
Müteahhitlerin kongresi 7 Mart’ta
Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin 4.Olağan Kongresi 7 Mart Perşembe günü saat 10.30’da Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.