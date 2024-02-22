Müteahhitlerin kongresi 7 Mart’ta

Başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Oğuzhan Keleş, yönetici Nurali Paşaoğlu ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Keleş, kentsel dönüşümle ilgili Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre sohbet etti.