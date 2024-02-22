22 Şub 2024 - 15:17- Gündem G:

Müteahhitlerin kongresi 7 Mart’ta

Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin 4.Olağan Kongresi 7 Mart Perşembe günü saat 10.30’da Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapılacak.

Mesut Akbulut
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22 Şub 2024 - 15:17 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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