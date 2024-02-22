Gebze'de 3+1 apartman dairesi icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/2803 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2803 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, OSMANYILMAZ Mahalle/Köy, 193 Ada, 11 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm 1 antre 1salon 3 oda 1 mutfak 1banyo 1 wc 1 balkon

Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Cad. Ali Saymaz Apt No 402. Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Gebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 740,57 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 09/08/2001 tarih,157 sayı ile bina için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı vardır.KBB meclisinin 12.07.21 tarih,347 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında yer alr

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:27

15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.