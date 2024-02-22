Gebze'de 3+1 apartman dairesi icradan satılıktır

2023/2803 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2803 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, OSMANYILMAZ Mahalle/Köy, 193 Ada, 11 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm 1 antre 1salon 3 oda 1 mutfak 1banyo 1 wc 1 balkon
Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Cad. Ali Saymaz Apt No 402. Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Gebze / KOCAELİ
Yüzölçümü : 740,57 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 09/08/2001 tarih,157 sayı ile bina için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı vardır.KBB meclisinin 12.07.21 tarih,347 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında yer alr
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:27
15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.