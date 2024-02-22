Tutuş, “Bahane değil, icraat üreteceğiz”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yenidoğan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş de katıldı. Düzenlenen programda vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Adayı Tutuş, bölge sakinlerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

GERÇEK BELEDİYECİLİĞE ÇOK AZ KALDI

Düzenlenen programda konuşan Tutuş, “İzmit’in yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşmasına çok az kaldı. Bunun için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir şeyi kazanacaksak onun uğruna iyi niyetle ve gayretle koşacağız. Bu mücadelemiz ve enerjimiz, göreve geldikten sonra da devam edecek” dedi. İzmit’in AK Parti belediyeciliğine hasret kaldığını ifade eden Tutuş, “Bu hasretliğe son vereceğiz. İzmit’imizi yeniden hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Hep beraber el ele vererek kazanacağız. Bahane değil, icraat belediyeciliği, gerçek belediyecilik yapacağız” dedi

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