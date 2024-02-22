22 Şub 2024 - 15:35 - Gündem

İzmit Belediyesi koordinatörlerinden Bayburtlular Derneği’ne ziyaret

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Baştürk’ü ziyaret etti