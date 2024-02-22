GENÇ AVUKATLARA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR! ARTIK YETER, SÖZ BİZDE!

Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin duyurusunda şu ifadeler yer alıyor:

"13.01. 2024 tarih ve 32428 sayılı Resmi Gazete ile Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi belirlenmiştir. Söz konusu tarifenin belirlenmesi üzerine TBB nezdinde 17.01.2024 tarihinde baro başkanları toplantısı yapılmış, toplantı neticesinde 19.01.2024 - 19.02.2024 tarihleri arasında OCAS'ın kolluk ve adliye personeline kapatılması kararı alınmıştır.

19.02.2024 tarihi itibariyle söz konusu eylem sona ermiştir. Gelinen noktada CMK görevlendirme ücretlerine ilişkin sorun çözüme kavuşmamıştır. Çözümsüzlüğe rağmen kimi baroların münferit eylem ve kararları haricinde, bir sonraki yıl yeni tarifeyi aynı umutsuzlukla beklemekten, ardından benzer tepkileri göstermekten başka bir somut eylem planının bulunmadığı anlaşılmıştır. Hal böyleyken sorumluluğu almak ve fedakarlık göstermek yine genç avukatlara düşmüştür.

26.02.2024 günü saat 11.00'da Kocaeli Adliyesi önünde biz genç avukatların Bakanlık, TBB ve Kocaeli Barosu nezdindeki beklenti, talep ve eleştirileri ile tüm genç avukatlara çağrısını dile getirmek amacıyla yapılacak basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı davet ederiz."

KOCAELİ BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

Kocaeli Adliyesi

26.02.2024 - Pazartesi

11.00