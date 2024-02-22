Tüm kredi kartı limitleri düşürülecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına yönelik sınırlayıcı önlemler almayı planladığını duyurmuştu. Bu önlemlerin ilk adımı olarak, bankaların kart limitlerinde değişiklik yapacakları açıklandı.
KREDİ KARTLARINA KISITLAMA MESAJI
Hafize Gaye Erkan'ın 8 Haziran 2023'te TCMB Başkanlığına atanmasıyla birlikte, Türkiye ekonomisinde önemli bir değişim yaşandı. Bu süreç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından "Rasyonel Politikalara Dönüş" olarak tanımlandı ve parasal sıkılaşma adımlarıyla desteklendi. Ancak, Erkan'ın görevden alınmasıyla birlikte yerine getirilen Fatih Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında kredili ürünler ve kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların sinyallerini verdi.
10 KATI LİMİT VERİLİYORDU
Karahan'ın açıklamalarının ardından bankalar, kredi kartı limitlerinde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katı kadar limit tahsis etmelerini önermiş olsa da, bazı bankalar, uzun süre aynı kartı kullanan ve yüksek bir findeks notuna sahip müşterilere aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit verebiliyor.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK
Ancak, birçok kişinin asgari ücretle geçinmesine rağmen yüksek limitli kartlara sahip olması, yanlış finansal kararlar alınmasına ve büyük borç yükleri altına girmesine yol açıyor. Bu durum, ekonomik tüketim alışkanlıkları için ciddi riskler oluşturuyor ve bankaların bu konuda daha sıkı önlemler alması gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda, aylık gelirin 4 katı üzerinde limit verilen kartların limitlerinin düşürülmesi ve bankaların kredi kartı limitlerini daha dikkatli bir şekilde değerlendirecekleri bildiriliyor.
Kaynak: KAMU SON HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.