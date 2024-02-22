Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar böyle tepki verdi

Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren bankanın kararı döviz piyasalarında hareketlilik oluşturdu. Dolar/TL kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 31,02 TL’den güne başladı. Kararın ardından 31,00 TL’de zirvesini korudu.
Gram altın karar öncesi 2.023 TL’de iken karar sonrası tarihi zirvesini korudu. Euro ise 33,71 TL’den başladığı güne kararın ardından 33,74 TL seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul karar öncesi 9.359 seviyesinde güne başladıktan sonra Merkez Bankası kararı sonrası 9.382 seviyesine yükseldi.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rumuz - Neyapsanız doları düşüremezsiniz benim görüşüm bu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.