- Siyaset

O parti yerel seçimlere katılmayacak!

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
O parti yerel seçimlere katılmayacak! mask

Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.

Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.
# seçim

22 Şub 2024 - 16:20 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL