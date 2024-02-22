ADD'den Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu!

2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz skandal ifadeler kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanları savundu. Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi.

ŞEVKİ YILMAZ ''SOYSUZLARI DA LANETLİYORUM''

Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülendi. Mikrofonu eline alıp konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı.

ADD SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu sözler üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas ve Derince Şube Başkanı Sefa Karahasan, Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

CUMHURİYET’TEN EN ÇOK BU ŞAHIS FAYDALANIYOR

ADD İzmit Şube Başkanı Kavas, suç duyurusu sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu hakareti yapan kişi Cumhuriyetimizin nimetlerinden en çok yararlananlar isimlerden. Emekli milletvekili olması sebebiyle 97 bin lira maaş aldığı söyleniyor. Oğlu milletvekili, damadı bir yerde daire başkanı. Bu zihniyet büyük taarruzun ardından Yunan ordusu geri çekilirken peşinden hilafetin ordusudur diye fetva yayınlayanlar, Kuvayi Milliyecilere çete diyenlerdir. Ülkenin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, fütursuzca saldıranları kınıyoruz ve bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk”