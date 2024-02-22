"Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'deGebze İlçe Belediye Başkan adayı olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı destekleyeceklerini açıkladı. TİP ile yapılan anlaşmada Kocaeli Büyükşehir ve diğer ilçelerde de TİP seçmeninin CHP’yi desteklemesi kararı alındığını belirtti.

"GEBZE JESTİNE KARŞILIK..."

Halk TV'ye konuşan Özel, şunları söyledi:

- TİP’le şöyle bir çalışma yaptık. CHP ile kafa kafaya gittiği ve kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermediler. Biz de bir işçi kenti olan Gebze’de ilçe belediyesinde Erkan Baş bir iddia koydu orada. Kendisini biz destekliyoruz orada ama Kocaeli Büyükşehir’de, ilçelerde ve TİP’in aday göstermediği, bizim için yarışmalı olan yerlerde TİP seçmeni bu Gebze jestine karşılık Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek verecek.

Kaynak: SÖZCÜ