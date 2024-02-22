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Hakkında suç duyurusu yapılan genç konuştu!

Avukat Feyza Altun’un ”şeriata s.kayım” sözünü sosyal medyada tekrar eden CHP İzmit Gençlik Kolları üyesi Berk Aktaş hakkında Milli Diyanet Sen’den suç duyurusunda bulunmuştu. O genç konuştu..

Cihat Polat
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Hakkında suç duyurusu yapılan genç konuştu! mask
Hakkında suç duyurusu yapılan genç konuştu!
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Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla hakkında hapis cezası istenen Avukat Feyza Altun’un “şeriata s.kayım” sözünü sosyal medya hesabında tekrarlayan CHP İzmit Gençlik Kolları üyesi Berk Aktaş hakkında Milli Diyanet Sen suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkında suç duyurusu yapılan genç konuştu!

TALİBANCI ŞERİAT

Berk Aktaş isimli genç yaptığı suç duyurusu sonrası yaptığı açıklamada " Türkiye Cumhuriyeti, laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Üzerime atılmaya çalışılan yüce dinimize hakaret yaftası tamamen iftiradır. Bu iftirayı üzerime yapıştırmak isteyen talibancı şeriat zihniyetinin şehrimizdeki gölgeleridir.

ŞERİAT DİNİ DEĞİL POLİTİK BİR YÖNETİM BİÇİMİDİR

Şeriat denilen kavram dini bir olgu değil politik bir yönetim biçimidir. Bu ülke sınırları içerisinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herhangi bir kişi şeriat savunuculuğu yapamaz. Şeriat destekçiliği yapmak anayasal düzene karşı gelmektir, suçtur.

DİMDİK DURACAĞIM

Ömrümün sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda ülkemizi, halkımızı ve dinimizi bu gerici, talibancı, şeriatçı akıldan korumak için dimdik duracağım.''

# türkiye, chp, medya, feyza altun, Atatürk

22 Şub 2024 - 16:29 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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