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Binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sebebiyle mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Olay, Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahalleli ise yangın sebebiyle sokağa döküldü. Vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izlediği sırada itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22 Şub 2024 - 16:43 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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