Lastik İş’ten Goodyear’a red!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün beşinci oturumu Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde başladı. Lastik İş, sözleşme taslağında üretim işçisi için yüzde 111, destek işçisi için ise yüzde 170 zam talep etmişti. İşveren ise önceki toplantıda yüzde 50 zam teklif etmiş ve sendika bu teklifi kabul etmemişti.

TARAFLAR BEŞİNCİ GÖRÜŞME İÇİN MASAYA OTURDU

Lastik İş Sendikası; Pirelli, Brisa, Prometeon ile yapılan ikinci toplantının ardından bugün de yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile beşinci kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Aladdin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık, Aslı Beyler katıldı.

YÜZDE 55 ZAM TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan sendika başkanı Alaaddin Sarı işverenin teklifini yine kabul etmediklerini ama attıkları adımların olumlu olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bugün yapmış olduğumuz beşinci oturum oldu. Bu oturum neticesinde belirli konularda yaklaştıklarını gördük. Diğer sektlrle baktığımız zaman attıkları adımların daha olumlu mesajlar daha netti. Üretim işçisine sosyal haklarda yüzde 90 yıllık olarak net zam teklif ettiler. İkinci yıl olarak da enflasyon teklif ettiler. Destekde çalışan arkadaşlara da sosyal haklarda yüzde 100 oranında zam talep ettiler. İkinci yıl da enflasyon oranında bir talepleri oldu. Ücret konusunda da üretim işçisi için birinci 6 ay yüzde 55 zam teklif ettiler. İkinci üçüncü dördüncü 6 aylarda da enflasyon oranında teklif ettiler. Destekde de yüzde 75 oranında zam teklifininde bulundular. İkinci üçüncü dördüncü 6 aylarda da enflasyon oranında zam teklifinde bulundular. Biz vermiş oldukları zamları kabul etmediğimizi ifade ettik. Bu zamlar bu enflasyonist ortamda asla kabul edeceğimi zamlar olmadığını bildirdik. Hem fabrikada hem sendikada çalışan arkadaşlar bu zam talepleri ile asla kabul edecekleri bir oran olmadığını söyledik. Bugün 2 tane madde geçti. Toplamda 32 tane madde geçtik. Üretimden geçti. Destekle alakalı bir madde geçmedik.

DİĞER ENDÜSTRİYE DAHA FAZLA KIZMAMIZIN SEBEBİ BU

Diğer sektörün hiç doğru dürüst adım atmadığı yerde Goodyear işletmesinin atmış olduğu bu adımlar bizim için olumlu. Sosyal haklar çerçevesinde bunlar önemli adımlar. İkinci yıl olarak diğer sektörlerde hiçbir şekilde rakam telaffuz edilmezken burada enflasyonu hiçbir şekilde kabul etmediğimiz bir enflasyon rakamını da veriyor olmaları önemlidir. Yine ücrette de bu rakamları veriyor olmaları Goodyear işletmesinin yakalaşımın önümüzdeki süreçte olumlu olacağının yaklaşımını veriyor. Diğer endüstriye daha fazla kızmamızın nedeni bu şekilde gelmemeleri ile alakalıydı. Ama Goodyear işletmesinin attığı bu adımlar çalışan arkadaşlarımıza bu toplu sözleşmede ciddi ciddi geldiklerini söylüyor. Her ne kadar vermiş oldukları rakamları biz kabul etmemiş olmamıza rağmen attıkları adımlar için kendilerine teşekkür ettik. Aslında şu anda toplu sözleşme yeni başladı diyebileceğimiz bir atmosfer doğdu ve bu atmosferde karşılıklı müzakere etmeye başladık. "