- Ekonomi

Şok’ta Ben de Varım!

ŞOK Marketler, daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Şok’ta Ben de Varım” projesinin kapsamını genişletti.

DİLEK COŞGUN
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22 Şub 2024 - 16:49 - Ekonomi

Mahreç  Dilek Coşgun

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