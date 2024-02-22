Türkiye’nin deprem bölgesi başta olmak üzere, farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünler, seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu.
- Ekonomi
Şok’ta Ben de Varım!
ŞOK Marketler, daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Şok’ta Ben de Varım” projesinin kapsamını genişletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.