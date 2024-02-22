22 Şub 2024 - 16:49 - Ekonomi

Şok’ta Ben de Varım!

ŞOK Marketler, daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Şok’ta Ben de Varım” projesinin kapsamını genişletti.