"Belirsizlikler sebebiyle otomotivdeyatırımları kaçırıyoruz"

Ekonomik ve sektörel anlamda ülkedeki belirsizliklerin yabancı yatırımcılar için önemli bir handikap olduğuna dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Ülkemiz gerek yedek parça gerekse araç üretiminde çok köklü bir yapıya sahip ve gerçekten güçlü bir konumda, otomotivde üretim kültürümüz birçok ülkenin çok ötesinde bir yapıya sahip. Geniş çerçevede baktığımızda küreselleşen dünya düzeninde yatırımları Avrupa ülkelerine "kaptırmadan" ülkemize çekmek her zaman mümkün.

YATIRIM SİNYALİ

Ancak yatırım sinyali veren markalar için belirsizlikler, bir anda değişen yönetmelikler, ani değişen kur gibi faktörler negatif bir etki yaratıyor. Örneğin 7 bölgede 20 yetkili servis şartı için 1 ay yerine 6 aylık bir süre tanınsaydı çok daha öngörülebilir olurdu. Ülkemize gelen her yatırım yepyeni bir istihdama katkı sağlıyor, ülkemizde satılan her araç yıllar içinde yeni özel servislere, yedek parçaya ihtiyaç doğurarak kendi ekonomisini oluşturuyor.” dedi.