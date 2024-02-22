Elektrik tüketiminde akıllı şehir teknolojileri

Günlük hayatın merkezinde yer alan elektrik; elektrikli araçlar, elektrikli ısı pompaları gibi yeni kullanımların artmaya başlamasıyla daha da önemli hale geliyor. Bu noktada elektrik tüketimini akıllı şekilde yönetmek büyük önem taşıyor.Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu'na göre 2050'lerde dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL ELEKTRİK

Artan nüfus, elektrikli araçlar, elektrikli ısı pompaları ve diğer yeni kullanım alanlarının artmasıyla 2050 yılında küresel elektrik talebinin yüzde 75'in üzerinde artış göstermesi bekleniyor. Bu durum enerji kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasının ve enerji verimliliğinin önemini artırıyor.SAMPAŞ Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 42 yıldır bilişimin gücünü kullandıklarını söyledi.