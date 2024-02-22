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Yurt dışı ÜFE artış gösterdi

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında yıllık olarak yüzde 59,27, aylık olarak yüzde 4,57 arttı.

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Yurt dışı ÜFE artış gösterdi mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 artış gösterdi.

YILLIK YÜZDE 59,24 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76 artış, imalatta yüzde 59,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37 artış, enerjide yüzde 47,22 artış, sermaye mallarında yüzde 69,03 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07 artış, imalatta yüzde 4,60 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63 artış, enerjide yüzde 4,52 artış, sermaye mallarında yüzde 5,84 artış olarak gerçekleşti.

# 2024, türkiye, fiyat

22 Şub 2024 - 16:54 - Ekonomi

Mahreç  İrem Güler

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