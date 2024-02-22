“İlimtepe’de tarım ve hayvancılık desteklenecek”

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mahalli idareler seçimleri kapsamında Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanlığı, il genelinde toplam 9 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıkladı. Bu kapsamda partinin Körfez ilçede yarışacağı isim ise iş insanı Erkan Küçükemirleroldu. Küçükemirler, gazetemize yaptığı açıklamada hedeflerinden ve Körfez için yapmak istediklerinden söz etti.

“VATANDAŞIMIZDAN BAŞKA HESABIMIZ YOK”

Açıklamalarına önceliği adaylığının belirlenmesi sürecine değinen SP Körfez Belediye Başkan adayı Erkan Küçükemirler, “Açıkçası benim adaylık gibi bir planım yoktu. Saadet Partisi Körfez İlçe Teşkilatımız tarafından bu öneri bana geldi. Bu teklife hayır demek bir vebal gibi geldi bana. Adaylığım ile ilgili süreç böyle gelişti. Her şeyden önce ben zaten milli görüş teşkilatının içerisindeyim. Sadece bu yüzden bile hayır diyemezdim, hemen ‘evet’ dedim. Memleket sevdası için yola çıktık. İnsanımızdan başka hiçbir hesabımız yok” ifadelerini kullandı.

“KÖRFEZ SAHİPSİZ BIRAKILMIŞ”

Körfez’de yaşayan insanların sahipsiz olduğunu belirten Küçükemirler, açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz bu yola çıktıktan sonra ilçemizin genel bir röntgenini çektik. Ve gördük ki; Körfez halkı büyük bir sorun yumağının içerisinde. Hemfiziken ve hem de ruhen Körfez sahipsiz bırakılmış. Geleceğimiz dediğimiz evlatlarımız bu sahipsizliğin en fazla mağdur olanları. Biz de işte tam olarak çocuklarımız ve torunlarımız için yola çıktık, sorumluluk üstlendik.

“ÖNCELİĞİMİZ İNSANIMIZ VE AİLELER”

Bugün milli görüş teşkilatının Körfez temsilcileri olarak bizler şikayet eden tarafta değil, çözüm üreten taraftayız. Geçmişte rüştünü ispat eden, hizmetleri ile halka dokunan ve örnek teşkil eden milli görüş belediyeciliğini getirerek sorunları çözmeyi hedefliyoruz. İlçe halkının ne denli zor bir hayat sürdüğünü biliyoruz. Biz insanı ele alacağız. Fiziken ve ruhen sahipsiz bir ilçe burası, sanayi ilçeyi yutuyor. Önce insanımızı ve ailelerimizi, ardından Körfezlilerin motivasyon ve yaşam enerjilerini düzelteceğiz. Topyekûn kalkınmaya önce insandan başlamamız gerekiyor.

HEREKE’YE VE İLİMTEPE’YE TELEFERİK PROJELERİ

Körfez ilçemizin en büyük sorunlarından biri ulaşım. Bu bölge sanayisiyle, ticaretiyle ve tarımıyla kalkınabilmesi için çalışmalarımız olacak. Körfez Belediyesi’nin çok büyük kaynakları var. Bütçeyi yerinde ve doğru kullanırsak güzel projeler yapabiliriz. İki tane teleferik projemiz olacak; bir tanesi Hereke’ye, diğeri İlimtepe’ye… Fener Gölü denilen yere Sukaypark ve çocuk su oyunları alanı planlıyoruz.

“ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Gebze-Köseköy arasında mevcut rayları kiralayarak ulaşıma destek olmayı planlıyoruz. Tırların mahalle aralarında park etmesi çok büyük bir problem. Bunlar sadece ana arterler de gezebilecekler. Belli tır parklarına park edebilecekler. Evlerin önüne park etmek halk sağlığı ve güvenliği için büyük problem. Ulaşım sorunu bu açıdan acil olarak çözülmesi gerekiyor.

“RAYLI SİSTEM TEK ÇÖZÜM”

Ulaşım sorununun çözümü en rahat şekilde raylı sistem üzerinden çözülebilir. Bu açıdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde olabiliriz. Parti olarak bizim ‘Körfez Ray’ adı ile Gebze-Köseköy arasında hizmet verecek bir projemiz var. Mevcut raylı sistem üzerinden, diğer paydaş ilçeler ve Büyükşehir ile banliyö trenleri kullanılarak mevcut ulaşım aksını genişletebilir ve daha geniş kitlelerin hizmetine sunabiliriz. Bu proje dışında elektrikli otobüslerle de ulaşım sıkıntısı çözeceğiz. Planlamadan kenti yönetenler yüzünden her şey sorun haline gelmiş. Biz gerekli planlamaları yapacağız. Mesela hatları beldelere göre ayırarak bir saatlik ulaşımı yarım saate indirebiliriz.

“DENİZ ULAŞIMI CAZİPHALE GELECEK”

Deniz ulaşımı ilgili de bir problem var. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı deniz ötesi seferleri vardı ama bunlar da iyi planlanmadığı için halk tarafından teveccüh görmedi. Sadece bir planlama dahilinde kuzey-güney hattının ayrı ayrı çalıştırılmasıyla deniz ulaşımını cazip hale getirebilir. Bunun genel ulaşım ile de entegre edilmesi gerekir. Ayrıca Körfez ilçemizde, özellikle de Yarımca ve Tütünçiftlik bölgelerinden ciddi anlamda denize ulaşım sorunu yaşanıyor.

“PAZAR ALANLARINDA LAVABO BULUNMUYOR”

Bu sorunu daha önce yerel yöneticilere de resmi kanallardan iletmiştim. Üst ve altgeçit projeleri ile ilgili bilgi vererek yapılabilecekleri paylaştım. Ancak kimse oralı bile olmadı. Çok kolay dokunuşlarla yapılabilecek şeyler bunlar. Yeter ki niyetiniz olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak prestijli meydanlar yapmak yerine oraya sabit bir pazar alanı yapılması, mevcut pazara da bir lavabo yapılması gerekir. 2024 yılına gelmişiz, vatandaşlar bize lavabomuz yok diyor.Bu devirde böyle bir sorunun olması ayrı bir ayıptır.

“KÖRFEZ ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELECEK”

Hizmette elbette bizim önceliklerimiz olacak. Ancak ilçe için ne gerekliyse oradan başlayacağız. İnsanımızı önceleyerek projelerimize yön vereceğiz. Hiçbir şeyi ‘mış’ gibi yapmayacağız. Körfez ilçemizi tüm yönleriyle bir üretim merkezi haline getirmeyi ve topyekun bir kalkınmayı hedefliyoruz. Bahsettiğim bu topyekunkalkınmaya yine insanımızı ele alarak başlayacağız.

“İBADETHANELERİN ÇEVRESİ SOSYAL ALANLAR OLACAK”

Yaşlara göre çalışma yürüteceğiz. Aile okulu gibi çeşitli sosyal projelerle önce insanımızın zihnen rahatlamasını, motivasyonunun artmasını sağlayacağız. Burada çok elemanımız olacak. Yani vatandaşımızın sosyalleşme ihtiyacı var, motivasyona ihtiyacı var, yaşama yasasına ihtiyacı var. Örneğin ibadethanelerin çevresinde sosyal kültürler yaşam alanları oluşturarak halkımızın sosyalleşmesini sağlayacağız. Buralar sosyal terapi merkezleri olacaklar.

AİLE OKULU PROJESİ

Osmanlı’da ibadethaneler tek başına değillerdi. Bunların etrafında külliye tarzı yerler vardı. Herkes bir meslek sahibi oluyor; doktor, mühendis, avukat gibi… Ama bizler bunların yanı sıra insani özelliklerimizi de geliştirmeliyiz. Toplum belli bir olgunluğa ulaşamazsa gelişim tam gerçekleşmemiş oluyor. Bizim Aile Okulu projemizde aile envanterimizi ele alacağız. Bu envanterde nasıl bir ihtiyaç varsa onları ele alacağız. Böylece ailenin ve toplumun daha sağlıklı bir bakış açısına kavuşmasına imkan tanıyacağız. İnsanlarımızın talep etmesini sağlayacağız. Benim sahipsizlik dediğim tam olarak bu.

“HALKIMIZ ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK”

Halkın üretime bizzat katkı sağlaması da en fazla önem verdiğimiz projelerimizden biri olacak. Biz belediye olarak kooperatifleşmeyle üretim modelleri geliştireceğiz. Yeni tip modellemelerle insanların evde üretmelerini sağlayacağız. Bu dünyada böyle yapılıyor. Burada evde üretilebilecek küçük şeylerin daha sonra yöresel ürünler pazarlarında satılmasını, aile ekonomisine katkı sağlamasının önünü açacağız.

“KÖRFEZ ÜRETİMİN ÜSSÜ OLACAK”

Körfez’de tarımla ilgili herhangi bir kooperatif bulunmuyor. Bunu öğrendim ve sonra dedim ki;İlimtepe’nin kuzeyinden bir Hollanda çıkar… İlçe Tarım Müdürlüğünde zaten onun üzerine çalışıyormuş. Hakikaten biz büyük bir nüfusun yanında oturuyoruz, İstanbul hemen yanı başımızda. Biz belediye olarak projeler geliştirip taraflarla görüşeceğiz. Bu yine kooperatif modeli olacak. İşe hayvancılıktan başlayacağız. O hayvancılıktan çıkan ürünler değerlendirilip tarımla entegre edilecek. Çarkın dönmesini sağlayacağız, sonrasında gözlemci ve danışman olacağız. Bizim amacımız halkımıza balık tutmayı öğretmek. Vatandaşlar küçük bir alanda üretim yapıyor. Biz kuracağımız kooperatif ile Körfez’in köylerini üretim üssü hale getireceğiz.

TEKNOLOJİK EĞİTİMLER VERECEĞİZ

İnsanlar üretirse mutlu olacaklar, ben buna inanıyorum. Biz burada insanlarımıza teknolojik bazı eğitimler vereceğiz. Gençlerimiz için de çok şey düşündük. Büyük bir kütüphane projemiz var. Benzer bir çalışmayı beldelerimiz için de hayata geçireceğiz. Gençlerimize yönelik önemli çalışmalarımız olacak. Bir Adam Okulu projemiz var. Bu okulda çeşitli akil insanlarla ile gençlerimizi buluşturacağız. Burada iyi insanlar yetişecek. Eğer biz bunları üniversiteye kadar iyi bir insan olmasını sağlayabilirsek, üzerine yüksek tahsillerindeki başarıları eklenince iyi, yetenekli ve başarılı insanlar yetişmiş olacak. Hedefimiz bu.

“HALK GERÇEK DEĞERLERİ GÖRECEK”

Çevre konusu yine önem verdiğimiz bir başka husus. Belli bölgelerde hava kalitesini ölçmemizi sağlayacak çalışmalarımız olacak. Halk belli aralıklarla oradaki gerçek değerleri görecek. Eğer sıkıntılı bir durum varsa biz o konuda yetkili mercilerle iletişime geçeceğiz ve sorunun kontrol altına alınmasını sağlayacağız. İlgililer cevap vermiyorsa o zaman halka ilgilenmediklerini anlatacağız. Burada böyle bir otokontrol sistemi olacak. Çalışmamız aynı zamanda halkın da çevre konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacak. Belediyemizde şu anda çok fazla kullanılmayan güneş paneli var. O panellerin kullanımını yaygınlaştıracağız. İlçemizde bazı göletlerimiz var. Bu göletlerin üzerini güneş panelleriyle kapatmayı düşünüyoruz.