“Hereke’ye Halı AVM kurulacak”

Hereke’nin Körfez ilçe için çok önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Küçükemirler, “Körfez ilçemizin en önemli değerlerinden birisi Hereke’miz… Halısı ile meşhur olan Hereke tarihi açıdan da bize büyük bir turizm imkanını sunuyor. Yıllardır Hereke halısının yeniden canlandırılacağı bir projeden söz ediliyor. Fakat bu konuda atılmış somut bir adım var mı?

“HEREKE TURİZM CENNETİ OLACAK”

Üreticiler her açıdan desteklenmeli. Sadece Cumhurbaşkanlığı makamına halı yapılması beklenmemeli. Biz bu açıdan çok ciddi hamleler yapacağız. Hereke’de bir Halı AVM kuracağız ve bunu turizm destinasyonu içine dahil edeceğiz. Bu AVM’de hem üretimi yapılan halılar sergilenebilecek hem de satışlar yapılabilecek. İnsanlar İstanbul’a geldiyse halı almak için ilk adresleri Hereke olacak. Yerel yönetim olarak biz bunu teşvik edeceğiz. Kısacası Hereke bölgemiz tarihi özellikleri ile bir turizm cenneti olacak. Hereke halısı ise gerçek değerine kavuşacak.”