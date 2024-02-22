Muhtar İsmail Özkar’dan Hüseyin Ayaz’a tam destek!

Kentteki farklı siyasi görüşe sahip her kesimin sevgisini kazanan Başiskele Kullar Mehmet Ağa Mahallesi’nde 6 dönem, 30 yıldır muhtarlık görevini sürdüren İsmail Özkar, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde muhtar adayı olmadı. Bir dönem Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Özkar, aynı zamanda SS.4 Nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

MUHTARLIĞI BIRAKTI,SİYASETE GİRDİ



31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde yeniden muhtar adaylı olmayan İsmail Özkar, aktif siyasete atılma kararı almıştı. Özkar, CHP ile Saadet Partisi’nin Başiskele ilçesinde ittifak yapma sürecinde kendisine belediye başkan yardımcılığı teklifi yapıldığını söyledi. Gazetemizi ziyaret eden Özkar, ittifak görüşmeleri sürecindeki gelişmeleri anlattı.

BAŞKAN YARDIMLIĞI SÖZÜ VERİLDİ



“CHP ile Saadet Partisi arasında Başiskele’de ittifak görüşmeleri yapılıyordu. CHP, Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’ya destek verecekti. Bu görüşmelerin devam ettiği süreçte CHP İlçe Başkanı Anıl Acurman, meclis listesini yapmak için beni davet etti. İlçe başkanı, ben ve bazı ilçe yöneticilerle Wellborn Otel’de buluştuk. Meclis üye listesi hazırlanacaktı. Bana seçimi kazanmaları halinde belediye başkan yardımcılığı sözü verildi. Kabul ettim.

CHP- SP İTTİFAKI BOZULDU



Bu görüşmemizden sadece üç gün sonra her iki parti arasında anlaşmazlık yaşandı. Meclis listesi üzerinde uzlaşma sağlayamadılar. CHP İlçe Başkanı Anıl Acurman ittifaktan vazgeçerek partisinin belediye başkan adaylığını açıkladı ve genel merkez onayladı.

Yaşanan bu duruma öfkelendim, kızdım. Bana verilen sözler tutulmadığı gibi ittifak bozulduğunda da bana kimse bir şey söylemedi. Ben de her iki partiye oy vermeyeceğimi açıkladım.



HÜSEYİN AYAZ’A DESTEK VERECEĞİM

CHP ve SHP ittifakının bozulmasından sonra beni kendi partilerine çekmek için CHP’de SP’ de bana yeni tekliflerle gelmeye başladılar. Her iki parti yöneticilerinin tekliflerine teşekkür ettim. Özür dileyip kendilerini seçimde destek vermeyeceğimi açıkça belirttim. Bu gelişmeleri öğrenen bağımsız aday Hüseyin Ayaz telefon açtı. Davet etti. Buluştuk. Kendisini desteklememi talep etti. Başkan seçilmesi halinde, Başiskele sınırları içerisinde bulunan sanayi kuruluşlarından sorumlu müdürlük görevini vereceğini söyledi. Kabul ettim. Ayrıca Kulların tamamı, Vezirçiftliği, Doğantepe, Serindere, Tepecik ve Karapınar’da her türlü yetki bende olacak. Bütün Başiskele gönül veren herkesten destek istiyoruz” dedi.