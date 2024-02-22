İYİ PARTİ ÇAYIROVA'NIN MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU!

İYİ PARTİ ÇAYIROVA İLÇE BAŞKANLIĞI
ÇAYIROVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI
ASİL ÜYELİK
1 İLHAMİ BAYRAK
2 MURAT TUNÇ
3 SİNAN AYDEMİR
4 KADER ARAS
5 MEHMET SARAÇ
6 FATİH YEŞİLKAYA
7 HALİL KESKİNOĞLU
8 ENGİN YAŞAR
9 ERHAN ÇELENK
10 MÜSLİM ÇELİK
11 ATİLLA MUSAOĞLU
12 BAKİ HARMANCI
13 İLHAMİ AKTAŞ
14 ŞABAN EBİK
15 ZEKERİYA DEMİRKIRAN
16 SİBEL DOĞRUOĞLU
17 SEZGİN KARACA
18 SADIK ÖZDEMİR
19 TALİP GEDİK
20 SÜLEYMAN ÇÖMEZ
21 FUAT ÇALIŞIR
22 ŞERAFETTİN ÖNGEN
23 DÜNDAR TAŞTANOĞLU
24 ADEM FURTUN
25 HAMİ ŞAHİNER
26 BEYTULLAH SEVİNDİK
27 BATTAL ÖZTÜRK
28 YUSUF ECEVİT
KONTENJAN ADAYLARI
1 HASAN ARABACI
2 ÖZLEM KAYA
3 NECDET TAŞ
YEDEK ÜYELİK
1 TANER KEMAH
2 ADNAN ÇAVUŞOĞLU
3 İKRAM GÜNEY
4 AYHAN GÜVEN
5 BİNNUR AKİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.