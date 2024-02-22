Yumurta çorbası (Avsirk) tarifi

Ülkemizin geniş kesiminde tüketilen yumurta çorbası, besleyici ve vitamin kaynağıdır.
Karabiber veya beyaz biber, ince kıyılmış yeşil soğan ve tofu gibi çeşniler isteğe bağlı eklenebilir.
YUMURTA ÇORBASI (AVSİRK) MALZEMELER
4 yumurta
2 diş sarmısak
2 kaşık varsa tereyağı yoksa yarım paket margarin olabilir.
Pul biber damak tadına göre ayarlanır.
Tuz, bir çay kaşığı kekik
iki bardak su
YUMURTA ÇORBASI (AVSİRK) YAPILIŞI
Yumurtaları çukur bir kapta çırpalım ve kenarda beklemeye bırakalım. Yağımızı tencereye alıp kızdıralım.
Beklemeye aldığımız yumurtaları kızdırdığımız yağda kızartalım. Tencereniz geniş olursa, yumurtalarınız daha iyi kızaracaktır.
Yumurta çorbası yaparken püf noktamız yumurtalaların iyi bir şekilde kızarmasıdır.
Yumurtalar iyice kızardıktan sonra kaşık yardımı ile yumurtaları parçalara bölelim.
Üzerine iki bardak su ilave edelim.
Yumurta çorbası için ayırdığımız dövülmüş sarmısaklarımızı, tuz, biber gibi baharatlarımızı ilave edelim ve kaynamaya bırakalım.
İki taşm kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.