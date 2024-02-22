Yumurta çorbası (Avsirk) tarifi

Ülkemizin geniş kesiminde tüketilen yumurta çorbası, besleyici ve vitamin kaynağıdır.

Karabiber veya beyaz biber, ince kıyılmış yeşil soğan ve tofu gibi çeşniler isteğe bağlı eklenebilir.

YUMURTA ÇORBASI (AVSİRK) MALZEMELER

4 yumurta

2 diş sarmısak

2 kaşık varsa tereyağı yoksa yarım paket margarin olabilir.

Pul biber damak tadına göre ayarlanır.

Tuz, bir çay kaşığı kekik

iki bardak su

YUMURTA ÇORBASI (AVSİRK) YAPILIŞI

Yumurtaları çukur bir kapta çırpalım ve kenarda beklemeye bırakalım. Yağımızı tencereye alıp kızdıralım.

Beklemeye aldığımız yumurtaları kızdırdığımız yağda kızartalım. Tencereniz geniş olursa, yumurtalarınız daha iyi kızaracaktır.

Yumurta çorbası yaparken püf noktamız yumurtalaların iyi bir şekilde kızarmasıdır.

Yumurtalar iyice kızardıktan sonra kaşık yardımı ile yumurtaları parçalara bölelim.

Üzerine iki bardak su ilave edelim.

Yumurta çorbası için ayırdığımız dövülmüş sarmısaklarımızı, tuz, biber gibi baharatlarımızı ilave edelim ve kaynamaya bırakalım.

İki taşm kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakın.