Meftune nedir, nasıl yapılır? Meftune hakkında bilinmesi gerekenler

'Gönül vermiş' ve 'tutkun' anlamlarına gelen meftune yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Doğu illerinde tüketilen bir yemek çeşidi olan meftune, genellikle patlıcan, bakla ve kabak ile yapılır.
Diyarbakır usulü meftune taze sebzelerle, Mardin usulü meftune ise kurutulmuş sebzelerle hazırlanıyor.
MEFTUNE MALZEMELER
Yarım kg kuşbaşı doğranmış kuzu eti
1 su bardağı su, 1 kg patlıcan
6 adet domates, 3-4 adet sivri biber
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı tane sumak
4 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı un, tuz, un
MEFTUNE YAPILIŞI
Ete su ekleyip, düdüklü tencerede 15 dakika pişirin.
Patlıcan ve domateslerin kabuklarını temizlemeden iri küpler halinde, biberleri halka doğrayın.
Eti geniş ve derin bir tencereye alıp, üzerine sırasıyla patlıcan, domates, biber, tuz ve tereyağının yarısını ekleyin.
Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.
Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte, 15 dakika pişirin.
Patlıcanların kararmaması için tahta kaşıkla ara sıra hafifçe karıştırın.
Ayrı bir yerde sumağa 1 çay bardağı sıcak su ekleyip 10 dakika dinlendirin.
Suyu bir kaba süzüp, üzerine un ekleyip karıştırın.
Unlu sumak suyunu yemeğin üzerine gezdirip, bir taşım daha pişirin.
Meftuneyi servis tabağına alıp, üzerine dövülmüş sarımsak serpiştirin.
Sıcak olarak servis yapın.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.