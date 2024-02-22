Mahfi Eğilmez'den enflasyon mesajı: 'Keşke ona uğraşsalardı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından 8 ay sonra ilk kez 'sabit' kararı çıktı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"ASIL OLAN FAİZİ DEĞİL ENFLASYONU SABİT TUTABİLMEK"

"TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı."

TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) February 22, 2024

Kaynak: 12punto