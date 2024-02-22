Mahfi Eğilmez'den enflasyon mesajı: 'Keşke ona uğraşsalardı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından 8 ay sonra ilk kez 'sabit' kararı çıktı.
Ekonomist Mahfi Eğilmez ise, X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"ASIL OLAN FAİZİ DEĞİL ENFLASYONU SABİT TUTABİLMEK"
"TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı."
TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı.
— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) February 22, 2024
Kaynak: 12punto
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ger 14 - DOLAR NİSAN DA EN AZ 45 TL İSTER FAİZİ CİKAR İSTER DUSUR HİC FARKETMEZ EKONOMİ DİYE BİR SEY YOK ARTİK.AKLİ OLAN DOVİZ VE ALTİN ALSİN.TL Yİ MAHVEDENLER VE ONLARA DESTEK VERENLERDE GEBERSİN..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.