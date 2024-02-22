TKKB Başkanı Sedat Köse, Ankara’da

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığını devralan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse beraberinde, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram ve Gölcük Belediyesi önceki dönem başkan yardımcısı İbrahim Tektaş ile birlikte Ankara Kent Konseyi’ni (AKK) ziyaret etti. Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa tarafından karşılanan heyet görüş alışverişinde bulundu. TKKB heyeti daha sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslar gerçekleştirdi.
Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde, “ Yeni Yüzyılda Erişilebilir Kentler” temalı Kocaeli Buluşması’nda Türkiye Kent Konseyleri 14. Dönem Başkanı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz görevi 15. Dönem Başkanı unvanı ile Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye devretmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.