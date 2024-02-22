- Ekonomi

TKKB Başkanı Sedat Köse, Ankara’da

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Başkanı, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Ankara’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
TKKB Başkanı Sedat Köse, Ankara’da mask

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığını devralan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse beraberinde, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram ve Gölcük Belediyesi önceki dönem başkan yardımcısı İbrahim Tektaş ile birlikte Ankara Kent Konseyi’ni (AKK) ziyaret etti. Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa tarafından karşılanan heyet görüş alışverişinde bulundu. TKKB heyeti daha sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslar gerçekleştirdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde, “ Yeni Yüzyılda Erişilebilir Kentler” temalı Kocaeli Buluşması’nda Türkiye Kent Konseyleri 14. Dönem Başkanı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz görevi 15. Dönem Başkanı unvanı ile Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye devretmişti.
# yeni, türkiye

22 Şub 2024 - 17:55 - Ekonomi

Mahreç  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL