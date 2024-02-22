Erdoğan enflasyonda düşüş için yıl sonunu işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

"Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Denizli'de hak ettiğimiz yere mutlaka geleceğiz. Denizli'nin de bizi yalnız bırakmayacağı kanaatindeyim. Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz? Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük bir dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak.

"KAAN'IMIZI GÖKLE BULUŞTURDUK"

Savaş gemisi yapan 10 ülkeden biriyiz. Şimdi en son KAAN'ımız çıktı. KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile icra etti. KAAN, dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. 2028 sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Kalorifer peteği, süpürge sapı dediler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Dünkü tarihi başarımızla tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimize havale ediyorum. Derin sessizliğe bürünmeleri ibret verici. Bunlar Türkiye'de ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Ankara'da apartman dairesi tutmuşlar orada siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon sadece bizim değil, salgın sonrasında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizdir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçe sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız."

Kaynak: 12punto