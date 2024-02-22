Akşener CHP'yi hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir aday tanıtımı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale’nin proje lansmanına katıldı.

Burada konuşma yapan Akşener, CHP’ye göndermede bulunarak “ Atatürk’ün varisi olanlar DEM’leniyor bugün” dedi.

Akşener'in konuşması şöyle;

"Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Çünkü isteyenim. Milletimizi bu kayıkçı siyasetinden kurtaracağımız iddiasıyla yola çıktık. Kişisel olarak isteyen değilim, milletimin adına isteyenim. Dolayısıyla hazmetmişimdir, yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim. Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün."

“Ya İzmir benimdir ceketimi assam kazanırım, canı istediği anlayışa evet diyeceksiniz ya da Atatürk’ün bugünkü torunu sayabileceğimiz, onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz İYİ Partili adayımız Ümit Özlale’ye evet diyeceksiniz. Türkiye’yi zora sokan bir anlayışı değiştireceksiniz. İnşallah kendimi ve partimin ne istediğini doğru anlatabilirim. Burası İktisat Kongresi'nin yapıldığı yer, 1923. İzmir hem ilk kurşunun atıldığı hem de ekonominin merkezi. İzmirliler sadece bunun için bile emanete sahip çıkma mecburiyeti var. Eğer İzmir’de Yunan gelmiş ne gerek var koskoca İngilizler, Fransızlar burada deyip onlarla el sıkışılsaydı ne olurdu? O mecburiyeti hissetseydi İzmirli ne olurdu? O günün şartlarında mantıklısı mandayı kabul etmekti. Ama ne yaptı, meçhule gitti. Samsun’a çıktı, Sivas’a Erzurum’a gitti… O meçhulden başarılı çıkacağına inanıyordu çünkü milletine güvendi. Milletinin ferasetine, irfanına güvendi. Çok kolaydı el sıkışmak. Ben bugün fazla sözü uzatmadan İYİ Parti’nin vizyonunun mandayı kabul etmemek, sen aday çıkarırsan o kazanır anlayışına uymamaktır. O gün nasıl var olanı reddetmişse Atatürk’ümüz güvenmişse milletine, açlıktan kıvranan milletimize… Birine göre gavur İzmir diğerine göre mecbur İzmir’sin. Hadi oradan be demek durumundayız. Ümit Özlale’ye kefilim. Seçin Ümit’i beğenmezseniz değiştirirsiniz”

Kaynak: 12punto