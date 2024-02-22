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Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi mask
Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi
Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi
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Dün gerçekleştirilen liste teslimin ardından Wellborn Hotel’de meclis üyeleri ile bir araya gelen Mutlu,

‘Başiskelemizin geleceği için çalışacak, projeler oluşturup çözümler üretecek; 7den 70'e tüm hemşehrilerimizi samimiyetle kucaklayacak meclis üyelerimizi açıkladık.’

Birbirinden değerli çalışma arkadaşlarımızla bu yolda birlikte yürümenin haklı gururunu yaşıyorum.

El ele hep birlikte, samimiyetle Başiskele’yi ortak akıl ile Başiskelemizi yöneteceğiz.’ dedi

Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi
Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi
Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi
Zafer Mutlu, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi
# Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Başiskele, Meclis Üyeleri

22 Şub 2024 - 17:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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