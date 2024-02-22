Tayfun Balıkçı devam kararı aldı!

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMİŞ

Yakın çevresi ve parti içindeki ekibi ile durum değerlendirmesi yapan Balıkçı’nın adaylıktan çekilme kararı aldığı öğrenilmişti. Balıkçı’yı kararından vazgeçirmek için partinin üst yöneticilerinin ikna çabaları sonuç verdi. Balıkçı'nın adaylığına devam kararı aldığı belirtildi.

UYGUN DA DEVAM EDİYOR

Eleştirilerin odağında ki meclis üyesi adayı Erkan Uygun da istifa çağrılarını olumsuz yanıt verdi ve adaylığının devamlılığı ile ilgili karar almış, istifa etmiyorum deyip rest çekmiş.