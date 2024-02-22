Tayfun Balıkçı devam kararı aldı!

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMİŞ
Yakın çevresi ve parti içindeki ekibi ile durum değerlendirmesi yapan Balıkçı’nın adaylıktan çekilme kararı aldığı öğrenilmişti. Balıkçı’yı kararından vazgeçirmek için partinin üst yöneticilerinin ikna çabaları sonuç verdi. Balıkçı'nın adaylığına devam kararı aldığı belirtildi.
UYGUN DA DEVAM EDİYOR
Eleştirilerin odağında ki meclis üyesi adayı Erkan Uygun da istifa çağrılarını olumsuz yanıt verdi ve adaylığının devamlılığı ile ilgili karar almış, istifa etmiyorum deyip rest çekmiş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.