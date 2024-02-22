- Siyaset

Tayfun Balıkçı devam kararı aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Körfez Belediye Başkan adayı olan Tayfun Balıkçı, istifa ettiği haberlerinden sonra devam kararı aldı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Tayfun Balıkçı devam kararı aldı! mask

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMİŞ

Yakın çevresi ve parti içindeki ekibi ile durum değerlendirmesi yapan Balıkçı’nın adaylıktan çekilme kararı aldığı öğrenilmişti.  Balıkçı’yı kararından vazgeçirmek için partinin üst yöneticilerinin ikna çabaları sonuç verdi. Balıkçı'nın adaylığına devam kararı aldığı belirtildi.

UYGUN DA DEVAM EDİYOR

Eleştirilerin odağında ki meclis üyesi adayı Erkan Uygun da istifa çağrılarını olumsuz yanıt verdi ve adaylığının devamlılığı ile ilgili karar almış, istifa etmiyorum deyip rest çekmiş.
# meclis üyesi, karar

22 Şub 2024 - 19:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL