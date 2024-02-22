Yargıtay'dan karar: 'Alo' diye hitap etmek boşanma sebebi

Samsun'daki bir çiftin boşanma davasında mahkeme, eşinin ailesini istemeyen ve annesine hakaret eden kadının az; eşine karşı 'Alo' diye hitap eden, 'Paran kadar konuş' şeklinde söylemlerde bulunan ve maaş kartını eşine verse de karta limit koyarak harcamaları kısıtlayan, evine ve eşine yeterli maddi katkıda bulunmayan erkeğin ağır kusurlu olduğu yönünde karar verdi.
Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, kadına aylık 750 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 20 bin maddi, 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Tarafların karara itiraz etmesi sonucu istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruldu. İncelemenin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi. Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını reddedip, eşine 'Alo' diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.