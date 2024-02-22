Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Dr. Ender Saraç avukatlarıyla birlikte geldi. Mağdur çocuk ile annesi Benan Saraç ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. Aile Bakanlığı vekili ile İstanbul Barosu tarafından mağdur çocuğa atanan avukat da mahkemede hazır bulundu.

Duruşma başladığında Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise avukat Mimir'in bu talebini oy birliğiyle reddetti.

"KURGUDAN İBARET"

Hakkındaki iddialara karşı mahkemede savunma yapan Dr. Ender Saraç, şuçlamaları reddettiğini ve tamamının kurgu olduğunu söyleyerek, oğlunun Çocuk İzlem Merkesi'nde verdiği ikinci ifadesinde tüm suçlamaları geri çektiğini kaydetti. Ender Saraç, eşi Benan Saraç ile aralarındaki boşanma sürecinin Eylül 2023'te başladığını ifade ederek, oğlunun okuluna giden Benan Saraç'ın, avukatı Yücel Önder ile telefonda konuşarak, oğluna ne yazdırması gerektiğine dair talimat aldığını iddia etti.

FİRARİ MUHAMMED YAKUT DETAYI

Dr. Ender Saraç, söz konusu tutanak tutulduktan sonra Benan Saraç'ın bu tutanağı ve montajlanarak hazırlandığını öne sürdüğü video kayıtlarını, çeşitli suçlardan hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari Muhammed Yakut'a gönderdiğini ve Yakut aracılığıyla sosyal medyada paylaştırıldığını belirtti. Dr. Saraç, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yan yana oldukları bir fotoğrafın da, Benan Saraç tarafından Muhammed Yakut'a gönderilerek paylaştırıldığını ve algı yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

"64 YAŞINDAYIM BİR TRAFİK CEZAM BİLE YOK"

Ender Saraç, 64 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar tek bir trafik cezası dahi almadığını belirterek, "9 yaşındaki kızının beyanında 'Babam hiçbir zaman evde çıplak gezmedi, organını göstermedi, taciz etmedi, şiddet uygulamadı' dedi. Benan hanım, ifadesinde evde olmadığında evde çıplak gezdiğimi, çocuklara zorla porno izlettiğimi söylüyor. Kendisi evimizde 24 saat kesintisiz kayıt yapan kameraların bulunduğunu söylüyor. Ama hakkımdaki iddialarını kanıtlayabilecek tek bir kanıt bile sunamıyor. Telefonum burada. Gerekli incelemeler yapılabilir" diye konuştu.

BANYODA OĞLUNU İZLEDİĞİ İDDİASINA YANIT

Dr. Ender Saraç, eşi Benan Saraç'ın banyodayken oğlunu izlediğine dair iddialara yönelik ise, "Çok fazla su israfı olmaması için yarım saat doluca kapıyı çalar, 'oğlum çok su harcama' diye uyarırdım. Oğlum zaten evde sürekli yabancı bir yardımcı olduğu için son 4 yıldır iç çamaşırıyla yıkanıyordu. Muayene bahanesiyle oğlumu ellediğimi iddia etmiş. Oğlumun okulunda uyuz salgını olduğu haberi verildi. Uyuz salgınında kullanılan bir krem var. Bu kremi de oğlumun vücuduna ben sürüyordum. Ben doktorum, ilacın nasıl uygulanacağını ben biliyorum, başka kim sürecek" şeklinde cevaplar verdi.

"GÖZALTINA ALINMIŞ"

Ender Saraç, ifadesinde ayrıca Benan Saraç'ın iki gün önce FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen Muhammed Yakut ve Erk Acarer ile irti batının olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ve dün sabah serbest bırakıldığını iddia etti.

"İKİ KEZ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Çocuklarına asla şiddet uygulamadığını belirten Dr. Ender Saraç, 36 yaşında bir oğlu ve 9 yaşında bir kızıolduğunu, her iki çocuğunun da bu zamana kadar buna benzer bir iddialarının olmadığını, 40 yıllık uzman doktor olduğunu ve 200 binin üstünde hastası olduğunu belirterek, bugüne kadar bir tane trafik cezası bile olmadığını ifade etti. Benan Saraç tarafından darp edildiğini öne süren Ender Saraç, eşinin iki kez kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini, bir kez ise eşi tarafından boğulmak üzereyken çalışanları tarafından kurtarıldığını ve tüm bunların sağlık raporları ve kamera görüntüleriyle sabit olduğunu iddia etti.

"WHATSAPP GRUBUNDAN ATILDIM"

Boşanma davası açıldığında kendisinden yüksek miktarda para istenildiğini söyleyen Dr. Saraç, 4 aydır çocuklarını göremediğini, WhatsApp uygulamasındaki aile grubundan Benan Saraç tarafından atıldığını, 30 yıldır Türkiye'de tanınan bir doktor olduğunu ve erkek olması nedeniyle dezavantaj yaşadığını söyleyerek beraatını talep etti.

BAKANLIK AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Barosu tarafından mağdur çocuk için atanan avukat, çocuğun suçtan zarar görme ihtimalinin bulunduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ise sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek, mağdur çocuğun huzurda dinlenmesini ve Dr. Ender Saraç'ın tutuklu yargılanmasını, aksi halde hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Benan Saraç ile avukatının mazeretlerinin bir defaya mahsus kabul edilmesine karar vererek, mağdur çocuğun ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada Adli Görüşme Odası'nda hazır edilmesi ve rehber öğretmenin tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Aile Bakanlığı vekilinin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.