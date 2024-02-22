Ekonomist Barış Soydan'dan 31 Mart öncesi kredi kartı çağrısı

Ekonomist Barış Soydan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasına işaret ederek yurttaşların kredi kartı borçlarını kapatmaları çağrısında bulundu.
KREDİ KARTI ÇAĞRISI
Soydan, "Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Kredi kartı borçlarını mümkünse kapatmak önemli" dedi.
Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı.
Soydan, " Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birini yaşıyor. Yoksulluk artıyor ve gelir dağılımında ciddi dengesizlikler var. Ekonomik büyüme yaşanmasına rağmen, bu büyüme halkın yaşam standardına yansımıyor. Adaletsizlik ve eşitsizlik önemli sorunlar arasında" dedi.
ARJANTİN UYARISI
"Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var" diyen Soydan, "Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse, Türkiye'nin geleceği endişe verici olabilir" şeklinde konuştu.
Doğal gaz, elektrik gibi kalemlerde zam beklentisi olduğunu belirten Soydan, önerilerini şu şekilde sıraladı:
"Dayanıklı tüketim eşyası almayı düşünenlerin acele etmeleri önemli. Kredi kartı borçlarını kapatmak gerekiyor. Konut ve otomobil fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalacağını düşünüyorum. Otomobil almayı düşünenlerin bir süre beklemesi daha mantıklı olabilir."
Kaynak: 12punto
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.