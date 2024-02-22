CHP’li Yıldızlı: Meclis listesine dahlim olmadı

MECLİS LİSTESİNE KARIŞMADIM

Yıldızlı şunları ifade etti;

Belediye başkan adaylığı kadar meclis üyesi listesi de önemli. Şunu özellikle ifade etmeliyim ki, meclis üyelerinin belirlenmesinde, meclis üyesi listesi oluşumunda kesinlikle benim bir dahlim olmadı. Beni bu tartışmanın içine çekmeye çalışıyorlar, ama ben meclis üyelerinin belirlenmesine karışmadım.

ÖZGÜL AĞIRLIKLARI OLSUN…

Fatma Başkanın ekibinden Mehmet Ümit Küçükkaya ve ilçe başkanı Gökhan Ercan’ı aradım Partinin geleceğini düşünün, meclis üyesi belirlemede özgül ağırlığı olan insanları, partiye en az 300-400 oy getirecek kişilerin meclis üyesi listesine konmasını önerdim. Şu kişiyi listeye koyun, bu kişiyi listeye koyun gibi bir talebim asla olmadı.

LİSTEDE ANLAŞMAZLIK OLDU

Meclis üyesi listesini Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve ilçe başkanı Gökhan Ercan belirlemeye çalıştı. Ama aralarında anlaşmazlık oldu. Bu anlaşmazlık olmasaydı daha iyi olurdu, bu anlaşmazlık doğal olarak moralleri de bozdu. Meclis üyesi listesinin belirlenmesi konusuna beni de bulaştırmaya çalışıyorlar. Ama altını çizerek söylüyorum, ben karışmadım, müdahil de olmadım.

HİÇBİR İSİM ÖNERMEDİM

Harun Özgür Yıldızlı olarak İzmit Belediyesi’nden hiçbir talebim olmamıştır, meclis listesinin oluşumunda da hiçbir dahlim olmamıştır, hiçbir isim de önermedim. Aksini ispat etsinler, hemen istifa ederim. Beni tanıyanlar bilir, ben bir şeyi yaptıysam, yaptım diye de söylerim.

SORUMLULUKTAN KAÇMAM

Ben yıllardır bu partinin neferi olarak çalışıyorum. Kimi başkan gösterirlerse göstersinler, kimi meclis üyesi olarak gösterirlerse göstersinler, taşı bile aday gösterseler partim için yine çalışırım, hiçbir zaman sorumluluktan da kaçmam.

SANDIKLAR KAPANDI, HER ŞEY BİTTİ

İzmit’te ön seçim yapıldı. Sandıklar kapandıktan sonra her şey bitmiştir. Kim aday çıksa idi onu destekleyecektik. Babamın bana bir vasiyeti vardı, ‘partiye sahip çık’ diye. Ben de partim için elimden geleni yapıyorum. Ben her zaman partimin emrindeyim, partimin geleceğini düşünüyorum.

31 MART AKŞAMINA KADAR…

Bütün çekişmeleri, kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız. 31 Mart akşamına kadar her birimiz partimizin bir neferi gibi çalışmalıyız. 31 Mart akşamından sonra kim ne diyecekse desin, ama o zamana kadar partimizin başarısı için elimizden geleni yapmalıyız.

Şunu ifade etmeliyim ki; Partiler kişilere bağlı değildir. Bir kişiyi istemiyorum deyip, kenara çekilmek doğru değildir. Kimse partiden büyük değildir.

YEREL SEÇİM DEYİP GEÇMEYİN…

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın söylemlerini yukarıda sizinle paylaştım. Şu bir gerçek ki; 31 Mart’ta yapılacak seçimler muhalefet için büyük önem teşkil ediyor.

31 Mart akşamı muhalefetin birçok yerde başarılı olması, iktidarı zor durumda bırakacaktır. Ama CHP İzmit ve CHP Körfez’de görüldü ki, parti yöneticileri ciddiyetin farkında değil, kendi adamlarını listeye koyma peşine düştüler.

Bırakın artık bu çekişmeyi, seçimlere odaklanın.

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta morali bozulan halkın umutlarını yeniden yeşertin, yeniden halkın umudu olun.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı