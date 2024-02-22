2024'te en çok kazandıracak sektörler ve meslekler!

2024 yılında en karlı sektörlerle meslek grupları araştırıldı. Yapay zeka, önemli bir sektör olarak öne çıkıyor gibi görünüyor. Bu sektörlerde başarılı olmak için ne yapılmalı?
Türkiye'de geçinmek oldukça zor. Yüksek enflasyon ve döviz kuru ortamında, ortalama bir yaşam standardına sahip olmak için ciddi gelir elde etmek gerekiyor. Bu nedenle, özellikle yeni iş hayatına atılanlar, yüksek kazanç sağlayan sektörlere yöneliyorlar.
Forbes gibi önde gelen iş dergilerinden biri, 2024 yılı için bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre, 2024'te en karlı olacak 3 sektör şunlar:
Finans ve bankacılık
Bilgi teknolojileri
Sağlık hizmetleri
Aslında, benzer sektörler genellikle karşımıza çıkıyor. Sadece Forbes değil, Google'da yaptığımız araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koyuyor.
Nexford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, şu meslek grupları 2024 yılında büyük kazanç sağlayacak:
Yapay zeka mühendisliği
Teknolojiden sorumlu başkanlık
Veri bilimciliği
Blockchain geliştiriciliği
Siber güvenlik uzmanlığı
Cerrahlık
Yazılım mühendisliği
Petrol mühendisliği
Bankacılık
Havacılık ve uzay mühendisliği
Kaynak: 12punto
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.