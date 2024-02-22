2024'te en çok kazandıracak sektörler ve meslekler!

2024 yılında en karlı sektörlerle meslek grupları araştırıldı. Yapay zeka, önemli bir sektör olarak öne çıkıyor gibi görünüyor. Bu sektörlerde başarılı olmak için ne yapılmalı?

Türkiye'de geçinmek oldukça zor. Yüksek enflasyon ve döviz kuru ortamında, ortalama bir yaşam standardına sahip olmak için ciddi gelir elde etmek gerekiyor. Bu nedenle, özellikle yeni iş hayatına atılanlar, yüksek kazanç sağlayan sektörlere yöneliyorlar.

Forbes gibi önde gelen iş dergilerinden biri, 2024 yılı için bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre, 2024'te en karlı olacak 3 sektör şunlar:

Finans ve bankacılık

Bilgi teknolojileri

Sağlık hizmetleri

Aslında, benzer sektörler genellikle karşımıza çıkıyor. Sadece Forbes değil, Google'da yaptığımız araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koyuyor.

Nexford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, şu meslek grupları 2024 yılında büyük kazanç sağlayacak:

Yapay zeka mühendisliği

Teknolojiden sorumlu başkanlık

Veri bilimciliği

Blockchain geliştiriciliği

Siber güvenlik uzmanlığı

Cerrahlık

Yazılım mühendisliği

Petrol mühendisliği

Bankacılık

Havacılık ve uzay mühendisliği

Kaynak: 12punto