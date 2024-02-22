Huzurevlerinde iş fırsatı

Hangi kadrolarda personel alınacak?

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen Özel Nitelikler tablosunda yer alan pozisyonlara toplamda 8.000 sözleşmeli personel alınacak.

Alımlarda, farklı alanlarda görev yapacak personellere yer verilecek. Kadrolar şu şekilde belirlendi:

710 güvenlik görevlisi, 4 bin 392 bakıcı ve temizlik personeli, 58 şoför, 300 büro personeli Bakanlık bünyesindeki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Güvenlik, bakım, temizlik, ulaşım ve idari işler gibi çeşitli alanlarda çalışacak personel, Bakanlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artıracak önemli bir rol üstlenecekler.

Başvuru şartları neler?

İlana başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. En az ortaöğretim mezunu olan adaylar arasından yapılacak personel alımı için belirli koşullar bulunmaktadır:

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, Başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak ,Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,657 sayılı Kanunun 4/B maddesi şartını sağlıyor olmak. Başvuru yapmak için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilecek. https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden başvuru gerçekleşecek.

İlan başvurusu 11 Mart 2024 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru işlemleri yine Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.