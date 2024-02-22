22 Şub 2024 - 22:50- Siyaset G:

"EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ"

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel İlim Yayma Cemiyetini ziyaret etti

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"EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ"
"EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ"
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel İlim Yayma Cemiyetini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Cemil Kılıç ve eğitmenlerle bir araya gelen Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ

Karamürsel’de yapılan hizmetlerin üstüne yenilerini eklemek için, hizmet ve eser siyasetini devam ettirmek için yola çıktıklarını belirten Çetinkaya, eğitim anlamında da önemli adımlar atacağız. Önceliğimiz her zaman için geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi olacak” dedi.
# hizmet, cumhur ittifakı, eğitim

22 Şub 2024 - 22:50 - Siyaset

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