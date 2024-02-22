Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel İlim Yayma Cemiyetini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Cemil Kılıç ve eğitmenlerle bir araya gelen Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ
Karamürsel’de yapılan hizmetlerin üstüne yenilerini eklemek için, hizmet ve eser siyasetini devam ettirmek için yola çıktıklarını belirten Çetinkaya, eğitim anlamında da önemli adımlar atacağız. Önceliğimiz her zaman için geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi olacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.